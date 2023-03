La Ville de Beloeil et ses employés ont signé un nouveau contrat de travail.

La nouvelle convention collective des cols blancs et cols bleus et brigadiers, entérinée par le conseil municipal lundi 27 mars dernier, est rétroactive au 1er janvier 2022, et sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028.

Cette nouvelle entente a permis d’adresser de nombreux enjeux, dont la rétention et l’attraction des employés, la structure salariale, l’amélioration de l’offre de services aux citoyens et permettra, à terme, une meilleure mobilisation des employés, une plus grande agilité organisationnelle et une optimisation de la performance des équipes.

114 employés de la Ville de Beloeil sont touchés par cette convention, soit 94 cols blancs et bleus, et 20 brigadiers.