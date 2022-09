Le conseil d’administration de la Fondation Anna-Laberge a une nouvelle présidente. Judith Cailhier a été élue à l’unanimité lors de la dernière assemblée du conseil d’administration.

Vice-présidente exécutive et division marketing de Gravité, elle devient la plus jeune à occuper le poste. Elle est en plus la deuxième femme à prendre la tête de la Fondation.



«La Fondation Anna-Laberge occupe une place de choix dans mon cœur et je désire la faire rayonner ! Je souhaite continuer à inspirer les plus jeunes à se sentir interpelés sur son importance et tout le bien qu’elle procure à l’ensemble de la communauté. En collaboration avec le conseil d’administration et l’équipe permanente, j’aspire à créer des ponts et à consolider les relations établies avec les différents intervenants, à innover dans nos façons de faire ainsi qu’à être créatifs.» - Judith Cailhier



Depuis 2018, Mme Cailhier est membre du conseil d’administration et aussi présidente du comité Première Ligne, qui a pour but de sensibiliser et d’initier un nouveau bassin de donateurs à travers diverses campagnes de financement. Sous sa gouverne, plus de 160 000 $ ont été amassés pour améliorer les soins et les services de santé prodigués aux nouveau-nés de la Montérégie-Ouest.



Elle prend la relève de Serge St-Laurent qui a quitté après neuf ans d’implication au sein de la Fondation, dont sept à titre de président.