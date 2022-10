Plusieurs villes de la Montérégie se joignent à la 33e édition de la Nuit des sans-abri le vendredi 21 octobre. Des activités sont notamment organisées à Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Vaudreuil-Dorion, Salaberry-de-Valleyfield ainsi que dans l’agglomération de Longueuil.

Ces évènements, qui se rapprochent de leur formule prépandémique, servent à démystifier l’itinérance. Les participants pourront se réunir dans le froid automnal en signe de solidarité avec ceux et celles qui vivent dans des conditions précaires.

Du côté de Saint-Hyacinthe, les rassemblements ont lieu au parc Casimir-Dessaules. Pour 3 membres organisateurs, il faut faire connaitre les réalités des personnes en situations précaires, mais aussi les solutions qui sont proposées.

« Les besoins sont de plus en plus grands. On doit dénoncer le manque de logement. On doit sensibiliser quant à notre besoin de plus de fonds des paliers de gouvernement supérieurs pour aider le plus de gens possible. Le milieu communautaire est sous-financer, on a besoin de sous. » - Jeannot Caron, conseiller municipal à la Ville de Saint-Hyacinthe.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, la population sera au Marché public du Vieux-Saint-Jean. Une collecte et des dons de vêtements chauds ont lieu.

« Ça peut arriver à n’importe qui. On veut que les gens soient tolérants envers ce type de citoyen. Il suffit parfois de dire bonjour ou de faire un signe de main. Il est aussi possible de leur donner des vêtements chauds, un café ou un croissant en leur demandant comment ils vont. » - Jérémie Levesque, porte-parole de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu

À Longueuil, la population est invitée au parc St. Mark, dans le Vieux-Longueuil. Des œuvres d’art créées par des personnes en situation d’itinérance sont présentées.