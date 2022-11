Olymel annonce la fermeture définitive de son usine de Saint-Hyacinthe de 107 employés le 10 février. Les travailleurs, actifs dans des opérations liées au fondoir, à l’entreposage et à l’emballage de produits de porc, ont reçu un préavis de licenciement de 12 semaines.

Tous les employés pourront être relocalisés dans d'autres établissements de la compagnie situés en Montérégie, comme l’usine de Sainte-Rosalie ou Saint-Damase, qui se spécialisent dans la volaille, l’usine Unidindon de St-Jean-Baptiste-de-Rouville ou celle de surtransformation de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Cette annonce fait suite à une réorganisation des effectifs dans le secteur du porc frais, ainsi qu'à la diminution des volumes de produits à emballer. Des établissements d’abattage et de découpe sont désormais en mesure de réaliser l'emballage qui est fait à l'usine maskoutaine. Les produits entreposés seront déplacés vers d'autres centres de distribution.

Par ailleurs, Olymel abandonne les activités du fondoir pour la production de saindoux à cause des investissements importants nécessaires pour maintenir cette activité.

« Cette décision s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du secteur du porc frais et découle d'une analyse entreprise depuis plusieurs mois et qui trouve sa conclusion aujourd'hui. Fermer l'usine de Saint-Hyacinthe fait partie des mesures difficiles, mais nécessaires et responsables pour que le secteur retrouve le chemin de la rentabilité après avoir subi de plein fouet depuis deux ans les impacts de la pandémie de Covid-19, de la pénurie de main-d'œuvre, de l'incertitude des marchés et de plusieurs autres facteurs qui composent une conjoncture défavorable. » - Yanick Gervais, président-directeur général d'Olymel

Le futur de la bâtisse de la rue St-Jacques est pour l’instant inconnu.

Rappelons que le 8 juillet, Olymel avait annoncé la réduction des activités d'emballage à cette usine.