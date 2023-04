Olymel annonce la fermeture de son usine d’abattage de porc de Vallée-Jonction, en Beauce, la plus vaste usine du producteur de porc et de poulet au Canada. Près de 1000 employés sont affectés par la fermeture, soit environ 5% du personnel de l'entreprise, si on se fie aux données disponibles sur son site.

Olymel n'a pas encore déterminé ce qu'il adviendrait des employés affectés. «Il n'y a rien de prévu», a indiqué le président-directeur général Yannick Gervais, mais «les employés seront accompagnés», a-t-il assuré lors d'une conférence de presse à Saint-Hyacinthe, vendredi au siège social de l'entreprise. L'échéance de la fermeture définitive est établie à décembre 2023, ce qui donne huit mois à Olymel pour la compléter.



«C'est un long préavis, plus que ce qui est prévu par la loi.» - Yannick Gervais, PDG d'Olymel

L'entreprise commencera par couper les quarts de soir en septembre 2023, ce qui affectera un peu moins de la moitié des employés. Olymel dit être en contact avec les milieux municipal et régional pour minimiser les impacts sur la communauté. On explique du côté de l'employeur qu'on «ne pouvait pas parler à tout le monde avant l'annonce» – une question de respect pour les employés. Patricia Drouin, la mairesse de Vallée-Jonction, une ville d'un peu moins de 2000 habitants en date du recensement de 2021, est parmi les figures politiques avec lesquelles Olymel est en discussion.

Le Syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction–CSN n'apprécie pas cette mort lente des activités de l'abattoir beauceron. «Comme si ce n’était pas assez insultant et violent de nous faire traiter de la sorte, on nous demande de rester à l’emploi jusqu’à la fermeture définitive. La haute direction d’Olymel nous aura méprisés jusqu’à la fin», a commenté Martin Maurice, président du syndicat local, dans un communiqué envoyé après l'annonce.

Pour justifier la fermeture, le PDG Yannick Gervais a cité le déclin constant de la disponibilité de la main-d'oeuvre dans la région et l'investissement de 40 millions $ évalué pour relever les défis technologiques reliés à la modernisation de l'usine.

Dans le grand ordre des choses, la pandémie, la pénurie de main-d'oeuvre et la fermeture du marché chinois ont «affecté le secteur du porc frais», a expliqué M. Gervais. Olymel dit avoir perdu 400 millions $ au cours des deux dernières années.

Ces justifications ne suffisent pas, de l'avis des représentants syndicaux des travailleurs d'Olymel. «L’impact de cet échec lamentable est violent pour les familles et les communautés qui paieront le prix de ce gâchis», a déclaré Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À lire également:

Près de 1000 suppressions d'emploi... malgré un investissement de 150 millions $ de la part de Québec

Pourtant, Olymel a profité de financement institutionnel dans les dernières années. Investissement Québec, actionnaire de la compagnie, a injecté 150 millions $ dans l'entreprise, qui s'est défendue vendredi «d'avoir fait l'épicerie» avec ces fonds publics qui devaient servir aux sièges sociaux et à la consolidation des empois. «On a fait des investissements sur nos autres sites», a assuré M. Gervais, citant l'ajout de plus de 100 emplois à l'usine d'abattage de poulet de Saint-Damase.

L’usine beauceronne est l’un des quatre abattoirs d’Olymel au Québec. Les autres sont situés à Yamachiche en Mauricie, à Saint-Esprit dans Lanaudière, et à l’Ange-Gardien en Montérégie. L’établissement de Vallée-Jonction a été le théâtre d’une grève générale illimitée en 2021. Des centaines d’employés avaient quitté l’entreprise en marge du conflit de travail.

Le producteur de porc et de volaille a fermé en février 2023 une usine de Saint-Hyacinthe spécialisée dans les opérations liées au fondoir, à l'entreposage et à l'emballage de produits de porc. La moitié de la centaine d’employés avaient été relocalisés à Saint-Damase, Ange-Gardien, Drummondville, Sainte-Rosalie et à Saint-Jean-Baptiste.

Plus tôt en février, Olymel avait annoncé la fermeture de ses établissements de transformation de porc à Blainville et à Laval, ce qui doit entraîner la suppression de 170 emplois.

Avec la collaboration de Denis Langlois pour Noovo Info.