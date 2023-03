L’équipe d’Opération Enfant Soleil a remis, mardi 21 mars, un montant d'un peu plus de 332 573$ à 18 établissements de la Montérégie pour la réalisation de projets qui auront un impact important dans le parcours de soin des enfants.

Parmi les bénéficiaires, l'Hôpital du Haut-Richelieu a reçu 26 703 $. Grâce à cet octroi, l’hôpital pourra notamment se procurer une lampe de photothérapie permettant de prévenir et de traiter la jaunisse chez l’enfant.

Un tire-lait électrique pourra également être acheté, favorisant l’allaitement des nouveau-nés. Cette somme financera également l’achat de deux bilirubinomètres permettant de détecter, de prendre en charge et de prévenir la jaunisse chez les nouveau-nés. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 536 120 $ à cet hôpital.

L'Hôpital Honoré-Mercier, quant à elle, touche 49 586 $. Une première partie de ce montant sera versée par Opération Enfant Soleil afin de financer l’achat de six moniteurs à signes vitaux assurant une surveillance en continu des paramètres vitaux des enfants.

Une deuxième partie de l'octroi permettra de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région. En effet, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux verseront chacun la somme de 14 293 $ afin de financer un incubateur de transport. Ce dernier permettra d’améliorer l’efficacité des interventions auprès des nouveau-nés ainsi que la rapidité et la sécurité des transferts, tout en respectant les nouvelles normes. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 648 176 $ à cet hôpital.

À ce jour, Opération enfant soleil a versé 5 053 703$ en Montérégie afin de veiller au mieux-être des enfants.