Les élèves et les enseignants de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot de St-Jean-sur-Richelieu et de l'école primaire Capitaine-Luc-Fortin à Henryville ont été confinés par mesure préventive, jeudi.

Deux opérations policières ont été déclenchées après qu'un homme de 39 ans ait tenu des propos menaçants envers une personne se trouvant à l'intérieur de l'école secondaire. Selon l'information obtenue par Noovo Info, les propos ne s’adressaient pas à l’ensemble des élèves de l’école; il s’agit d’un cas isolé.

Les autorités ont procédé à l'arrestation du suspect quelques instants plus tard, a confirmé le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La sécurité des enfants n'a pas été compromise, d'après l'information reçue par Noovo Info.

La police a demandé aux parents de ne pas venir chercher leurs enfants dans l'immédiat. L'école a communiqué avec eux pour le retour à la maison.

Sur place, Noovo Info a pu constater que ce branle-bas de combat a donné une bonne frousse à certains élèves alors que d'autres se sont sentis en sécurité, malgré tout.

«On était en cours et ma prof a commencé à fermer les lumières et elle a dit "Arrêtez de parler". J'étais en sécurité, je n'avais pas peur puisqu'il n'y avait aucun risque. Il n'y avait personne dans les corridors, on n'avait pas le droit de sortir. » raconte une élève.

Un de ses camarades de classe ajoute « On nous a fait éteindre nos téléphones, je stressais un peu. »