Plus de 25 000 clients d’Hydro-Québec sont privés d’électricité en raison des orages qui font rage au Québec.

Les Laurentides et l’Outaouais sont les régions les plus impactées par les pannes de courant. Vers 10h00 vendredi, environ 9000 clients dans les Laurentides et 4000 clients en Outaouais étaient toujours sans courant.

Dans les alentours de 21h jeudi, les météorologues d’Environnement Canada un émis une alerte d’orage violent «pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d’une pièce de cinq cents et de la pluie forte».

L’agence gouvernementale a ajouté que les orages violents peuvent produire des tornades.

«Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. N'oubliez pas: quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l'intérieur», prévient Environnement Canada.