Le comité de démolition de la Ville de Saint-Hyacinthe sursoit à sa décision concernant la requête de démolition de cinq immeubles du centre-ville.

Une forte opposition a convaincu le comité de suspendre son verdict quant à la requête présentée par le Groupe Forman. Une décision sera prise ultérieurement.

Le promoteur et investisseur immobilier souhaite raser les constructions actuelles situées dans le quadrilatère des avenues Robert et de la Concorde Nord et des rues Saint-Antoine et Marguerite-Bourgeoys pour y construire un immeuble résidentiel locatif de cinq étages et 96 unités d'habitation.

La Salle Théâtre La Scène sera épargné par le projet.

La grogne de nombreux citoyens et d’organismes communautaires dans ce dossier est forte. On déplore la disparition progressive de logements abordables dans la capitale maskoutaine.