Un homme et deux femmes ont été arrêtés lors d'une vaste opération qui s'est déroulée tôt jeudi matin. Trois perquisitions menées à Montréal et à Sainte-Catherine ont permis également de saisir 4 kg de cocaine et une arme à feu chargée.

Les enquêteurs du Service de police de Longueuil (SPAL) étaient assistés du Service de police de Montréal et de la Régie intermunicipale de police de Roussillon.

Le but selon le SPAL, est de maintenir la pression sur ce réseau de trafiquants qui, le 30 mars dernier, avait fait l'objet d'une vaste opération impliquant plus de 10 corps de police. Au cours de cette opération, intitulée STIGMATE, deux armes à feu, des munitions et des drogues dures, soit quatre kilos de cocaïne, ont été découverts par les autorités. Neuf personnes ont été arrêtées.

''L'objectif est d'exercer une pression sur ces individus qui, malgré une première arrestation, semblaient poursuivre leurs activités donc nous on voulait envoyer le message comme quoi c'est pas la façon dont ça va fonctionner. Ça fonctionne quand la population nous appelle. On a un ligne anonyme INFO AZIMUT et c'est en raison de cette ligne là qu'on réussit à faire des opérations comme celle qu'on a fait jeudi matin.'' - Ghyslain Vallières, agent, SPAL

Si vous avez des informations contactez INFO-AZIMUT en toute confidentialité au 450-646-8500.