Ça y est. C’est le lundi 31 octobre que les automobilistes seront confrontés à la nouvelle configuration routière afin de réaliser les travaux dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Toutes les solutions ont été envisagées afin de réduire la pression sur le réseau routier et diminuer le stress des usagers de ce tronçon qui sera en rénovation jusqu’en novembre 2025.

Québec et Montréal ont été prompts à offrir des alternatives aux personnes qui voudraient éviter de poireauter des heures lors de leurs déplacements d’une rive à l’autre. Tour d’horizon de la situation, les options qui s’offrent à vous et quelques trucs afin de rendre votre voyagement le moins désagréable possible.

Maryo Bellemare, chroniqueur circulation pour Rouge et Énergie, est formel: «Ça sera difficile. Surtout les deux premières semaines [...] Il s’agit d’une nouvelle configuration pour la 25 sud et la même chose pour les gens qui vont arriver de l’autoroute Jean-Lesage.»

Maryo Bellemare soutient que la période d’acclimatation aux nouveaux trajets s’échelonnera sur plusieurs jours, voire deux semaines.

«Ça été le cas pour les projets à l'échangeur Turcot et le pont Champlain», analyse-t-il.

La configuration sur la Rive-Sud pour entrer dans le pont-tunnel prévoit une réduction de sept à deux voies. «C’est à cet endroit que ça sera le plus compliqué», ajoute l’expert en circulation. «Une fois rendu dans le tunnel, le problème est réglé», précise ce dernier. «À partir de la Rive-Sud vers Montréal le pont Jacques-Cartier demeurera la meilleure des options, les camionneurs n’auront pas le choix d’emprunter le tunnel», précise-t-il.



Le pont Jacques Cartier | Crédit photo - La Presse canadienne

On estime que le pont-tunnel accueille environ 120 000 véhicules par jour, dont 13% sont des camions.

Les voyageurs qui circulent vers la Rive-Sud doivent s’attendre à d’importantes congestions à partir de l’échangeur Anjou. C’est à ce point névralgique que débutera le «parcours du combattant», souligne M. Bellemare.

Rappelons que la réfection prévoit principalement une remise à neuf des murs et la voûte des deux tubes du tunnel.

«N'utilisez pas votre véhicule»

De passage sur les lieux des travaux jeudi, la nouvelle ministre provinciale des Transports et de la Mobilité durable Geneviève Guilbault a réitéré que le projet sera un «défi d'envergure» pour la région de Montréal.



Crédit photo | Ministère des Transports

Covoiturage, le télétravail ou le transport collectif... Mme Guilbault a renouvelé son invitation aux automobilistes à user des alternatives qui ont été mises en place par les autorités. On espère ainsi convaincre le voiturage «en solo».

«Si c'est possible n'utilisez pas votre véhicule», mentionne Maryo Bellemare, qui comme le gouvernement, invite tous ceux qui peuvent se permettre de travailler à distance de le faire. La ministre Guilbault a par ailleurs exhorté les employeurs à être «aussi flexibles que possible relativement aux horaires de travail.»

L'autobus, une alternative de choix

En détail, Québec a créé une voie réservée aux autobus, aux taxis et aux personnes qui effectue du covoiturage (trois occupants) sur l'autoroute 20, en direction de Montréal.

Également, on a ajouté un train supplémentaire entre 6 h et 22 h 30 sur la ligne jaune du métro en plus de fournir cinq stationnements incitatifs gratuits, totalisant plus de 2400 places.

Notons la création de cinq lignes d'autobus gratuites qui liront les stationnements incitatifs situés sur la Rive-Sud au terminus Radisson à Montréal. Les personnes qui opteront pour cette alternative se verront remettre gratuitement des titres de transports afin de continuer leurs trajets en transport en commun.

D'autres alternatives: Soulignons aussi que la navette fluviale entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive dans l'est de Montréal sera gratuite jusqu'en novembre.

Des outils de planification en ligne

Québec a dernièrement mis sur pied un site où il est possible de consulter, en temps réel, l'attente que vous aurez à vous taper avant d'accéder au tunnel. «Vous pouvez vous y fier», assure M. Bellemare qui a fait le test dans les derniers jours. «Les durées sont réelles [...] Mais vérifiez avant de partir», conclut-il.



Crédit photo | tempslafontaine.transnomis.com

Les applications de circulation comme Waze sont également efficaces pour établir votre plan de match.