Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville réclame davantage de sécurité au croisement de la voie ferrée et du boulevard Seigneurial Ouest, relate Le Journal de Montréal.

Une sortie de l'élue qui survient quelques jours après qu'un autre incident a coûté la vie à une dame de 84 ans, vendredi dernier. Le véhicule dans lequel elle prenait place a été heurté par un train d'Exo.

Malgré la mise en place, depuis quelques années, de plusieurs mesures dont l'ajout de bollards et la réparation de la chaussée, on recense au moins trois incidents et deux morts à cette intersection, depuis deux ans.

Saint-Bruno souhaiterait une diminution de la vitesse permise, l'aménagement d'un viaduc ou d'un passage piétonnier. Des demandes jusqu'ici refusées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Quant au Canadien National (CN), propriétaire de la voie ferrée, il fait savoir que le passage à niveau respecte toutes les normes.