Gros coup de filet pour le service de police de la Ville de Mirabel, qui a saisi plusieurs armes à feu ainsi qu’une grande quantité de drogue à l’intérieur d’une résidence privée de Saint-Eustache le 24 mars dernier.

Au total, les policiers ont perquisitionné huit armes à feu, soit trois armes de poing, deux carabines, trois fusils dont un tronçonné, et une arme à impulsion électrique. Aussi, 12 000$ en argent comptant se trouvait dans la demeure et plusieurs quantités de stupéfiants, dont :

4 kg de dérivé de cannabis sous forme solide

6 kg de cannabis

3 kg de cocaïne

2 kg de champignons magiques

La valeur estimée de la drogue sur le marché noir est estimé à plus de 400 000$.

Un homme de 35 ans a été arrêté. L’individu n’était pas connu des policiers et ne possédait pas d’antécédents judiciaires. L'homme a été remis en liberté avec plusieurs conditions et pourrait faire face à des accusations de possession non autorisée d’armes prohibées et d’armes à feu, de possession de cannabis illicite, de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic et de possession de biens criminellement obtenus.

L’enquête, qui se poursuit dans cette affaire, a été réalisée dans le cadre du programme Accès Cannabis, qui vise à intensifier la répression d’approvisionnement du cannabis illicite, afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.