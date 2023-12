Près de trois enfants sur dix en Montérégie sont jugés vulnérables et n'ont pas tous les acquis nécessaires à l'aube de leur entrée dans le monde scolaire.

C’est ce que nous apprend le Portrait statistique de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, réalisé par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

L'étude mesure les domaines de développement que sont la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales

Cette enquête, réalisée en 2022, a été effectuée auprès de 14 400 enfants de la région. Dans la dernière décennie, le nombre d'enfants en difficulté chez nous s'est accru, passant de 24 à 29%, soit 4 550 enfants.

Cette proportion est sensiblement la même un peu partout au Québec.

Qui sont ces enfants vulnérables? Partout en province, plus majoritairement on parle des garçons, les enfants plus jeunes à leur entrée à la maternelle, les non francophones et les enfants vivant dans un milieu défavorisé.