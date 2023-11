Un total de 75 personnes ont écopé des amendes totalisant 314 430$ pour avoir pris part à un réseau de braconnage actif en Montérégie ainsi que dans Lanaudière.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a rendu publique la liste des 75 individus qui ont participé à ce stratagème.

Les accusés proviennent en grande majorité de Salaberry-de-Valleyfield, mais aussi de Saint-Louis-de-Gonzague, Terrebonne, Saint-Zotique, Brossard, Coteau-du-Lac, Saint-Anicet, Châteauguay, Saint-Barbe, Godmanchester, Ormstown et Saint-Stanislas-de-Kostka.

Les amendes prononcées à titre de pénalités varient de 500$ à 67 925$.

L'amende la plus salée, 67 925$, a été remise à un homme de Beauharnois, Francis Laroche. Il a été accusé et condamné pour vente illégale de poissons, dépassement des limites et possession illégale de poissons, utilisation de poissons-appâts vivants, achat illégal de gros gibier, non-respect de la limite de taille des poissons, utilisation d'engins de pêche interdits et pêche en temps prohibé.

Outre l'amende, l'homme a vu sa certification du chasseur et son permis de pêche annulé pour 2 ans. Il lui a aussi été interdit, à compter du 8 avril 2022, de pêcher ou d'avoir en sa possession un engin de pêcher à moins de 100 mètres de tout plan d'eau pour une période de deux ans.

La seconde amende en importante s'élève à 54 350$ et elle a été remise à un homme de Saint-Barbe, Marcel Champagne. Il a été accusé et condamné pour vente et achat illégaux de poissons, achat illégal de gros gibiers et vente et achat d'ail des bois (espèce menacée). Outre la somme à débourser, M. Champagne a vu son certificat du chasseur annulé pour 24 mois.

Un homme de Godmanchester, Paul-Émile Richer, doit également payer 20 975 $ d'amendes pour vente et achat illégaux de poissons et vente et achat d'ail des bois.

Opération 57

Ces condamnations découlent d’une opération anti-braconnage de grande ampleur réalisée le 27 novembre 2019 après une longue enquête et à la suite de plusieurs signalements et renseignements reçus des citoyens, soit «l'opération 57».

Le démantèlement de ce réseau avait nécessité la participation de plus d'une centaine d'agents de protection de la faune. Les faits reprochés à ce réseau étaient la vente, l'achat, la possession illégale et le dépassement des limites de poissons, d'ail des bois et de gibier, la capture illégale de poissons (principalement la perchaude, le doré, l'esturgeon et le bar rayé) et l'utilisation de poissons-appâts vivants, une pratique qui est interdite pour la pêche au Québec.

La majorité des personnes arrêtées et accusées dans le cadre de l'opération 57 ont transmis un plaidoyer de culpabilité au procureur au dossier.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.