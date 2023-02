Explosion des vols de véhicules sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, en 2022.

On a relevé, l'an dernier, une hausse inquiétante de ce type de délit alors que le phénomène avait été relativement stable, pour les années 2019 à 2021

Il s'est volé 162 véhicules à Saint-Jean-sur-Richelieu, en 2022, contre 88, l'année précédente, selon les données fournies à Noovo Info par le Service de police de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (SPVSJSR).

2022 : 162

2021 : 88

2020 : 91

2019 : 88

Comme partout ailleurs au Québec, les VUS et camionnettes ont été particulièrement prisés par les voleurs sur le territoire johannais.

Les véhicules récents, munis de clé électronique, sont des cibles de choix. Les policiers rappellent à ces propriétaires de tenir leur porte-clés le plus loin possible des portes du domicile.

Le SPVSJSR donne quelques conseils pour éviter le vol de véhicules :

◾ Stationner le véhicule à un endroit éclairé et visible;

◾Stationner le véhicule dans un garage (si possible);

◾Installer une caméra de sécurité;

◾Créer un obstacle physique (stationner un 2e véhicule devant l’autre).

Catalyseurs

Quant aux vols de catalyseurs, un fléau répandu en province, les policiers de Saint-Jean en ont relevé 80 l'an dernier, soit 19 de plus qu'en 2021 où le phénomène avait connu un bond prodigieux.

De 2020 à 2021, à Saint-Jean, c'est plus de trois fois plus de catalyseurs qui ont été dérobés.

2022 : 80

2021 : 61

2020 : 17

2019 : 6

Afin de prévenir les vols de catalyseurs, les forces de l’ordre suggèrent :

◾ Stationner le véhicule à un endroit éclairé et visible;

◾Stationner le véhicule dans un garage (si possible);

◾Installer une caméra de sécurité;

Les véhicules munis d’une alarme et les caméras de sécurité sont également utiles pour éloigner les voleurs.

◾Créer un obstacle physique;

Les véhicules peuvent être garés de façon à rendre difficile l’accès à la partie convoitée. Par exemple, en le plaçant contre un mur ou près d’autres véhicules bas.

◾Utilisez des dispositifs antivols. Par exemple, on peut fixer avec des boulons une cage en treillis métallique autour du pot catalytique sous le véhicule et souder les boulons. Une courroie de Kevlar et de fils d’acier difficile à couper peut également être installée.

◾Faire buriner le numéro de plaque d’immatriculation ou d’identification du véhicule sur la pièce pour décourager les malfaiteurs et diminuer les occasions de revente.