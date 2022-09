Le samedi 10 septembre, le monde souligne pour une vingtième année la Journée de la prévention du suicide. L’impact de la sensibilisation se voit et se chiffre selon la directrice générale du Centre de Crise et de Prévention du Suicide du Haut-Richelieu-Rouville, Myriam Lafond.

Elle est catégorique : le fait même d’en parler a un effet positif sur la population.

« De faire la promotion de la prévention, ça aide. Nos statistiques sont tout le temps en augmentation. Les taux de suicide ont beaucoup diminué depuis les années 2000. En ce moment, on est dans une certaine stabilité, mais il y a beaucoup plus d’aide qui se donne et il y a moins de suicides. » - la directrice générale du Centre de Crise et de Prévention du Suicide du Haut-Richelieu-Rouville, Myriam Lafond

Au Québec, le numéro à connaitre est le 1 866-APPELLE. Cette ligne est aussi disponible pour la famille, les amis qui se questionnent ou qui sont incertains de l’état d’un proche. Comme le dit Mme Lafond : « Pourquoi attendre d’avoir des idées suicidaires ? Quand on ne va pas bien et qu’on a besoin de parler, le numéro est là. Les centres de prévention du suicide, et de crise, sont là. »

Des problèmes de financement

Les centres de prévention n’échappent pas à la pénurie de main d’œuvre qui affecte le domaine de la santé au Québec.

En Montérégie, appeler le numéro de Contact Richelieu-Yamaska, basé à Saint-Hyacinthe, transfère l’appel au Centre de Prévention du Suicide du Haut-Richelieu-Rouville, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le manque de financement affecterait principalement les salaires qui ne sont pas compétitifs dans le réseau.

« Ce n’est pas des promesses, ce sont des actions que je souhaite. Tout le monde est sensible à la santé mentale, à la prévention du suicide, à aider la population. Pour moi, qu’il y ait une compagne électorale ou non, l’important se sont les gens sur le terrain qui font des actions concrètes. » - la directrice générale du Centre de Crise et de Prévention du Suicide du Haut-Richelieu-Rouville, Myriam Lafond

Au Canada, le 988 doit devenir une ligne téléphonique nationale pour la prévention du suicide en 2023.