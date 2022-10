Les intervenants jeunesse du CISSS de la Montérégie-Centre ont eu l’occasion, lors d’un évènement de réseautage cette semaine, de mieux connaître l’approche décloisonnée du programme Aire ouverte destiné aux 12-25 ans.

Situé sur la rue Champlain, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il réunit des professionnels de la santé physique et mentale.



«Nous voulons agir comme un filet de sécurité pour la jeunesse, ainsi il est primordial de tisser des liens avec le milieu. L’expertise de chacun contribue au processus de rétablissement et de bien-être du jeune.» - Chantal Leclerc, chef du programme Aire ouverte.

Au même endroit, on retrouve deux médecins, des infirmières, des sexologues, une éducatrice, des techniciens en éducation spécialisée, une travailleuse sociale et une psychoéducatrice.



Les consultations sont offertes sans frais et sans rendez-vous, quatre jours par semaine.



Les jeunes peuvent y recevoir des conseils et des solutions à des situations aussi diverses que la contraception, une grossesse non désirée, l’estime de soi, l’anxiété et la toxicomanie, entre autres. On peut même trouver du soutien juridique et pour le logement.

L’initiative Aire ouverte est une mesure phare du gouvernement du Québec visant à offrir un milieu unique qui répond à leurs besoins. Déjà près de 30 points de services ont été déployés partout en province.