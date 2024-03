Saint-Jean-sur-Richelieu est écartée de la liste des 10 villes du Québec où l'organisme Mission Unitaînés va construire un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, c'est ce qu'a appris Noovo Info.

L'organisme à but non lucratif (OBNL) et la Ville se sont échangés des courriels à ce sujet, mais l'administration municipale n'a pu répondre aux requêtes de l'OBNL.

Celle-ci souhaitait obtenir un congé de taxes durant quelques années et voulait, surtout, que la ville lui cède un terrain de grande superficie.

Or, un seul site correspondait à la demande et la Ville a déjà un plan à ce propos où les promoteurs privés seront invités à soumettre des projets de logements à mixité sociale.

La mairesse Andrée Bouchard, qui avait abordé la question en séance du conseil municipal en février, a réitéré les intentions de son administration en entrevue télé à l'émission Éric Latour.com

«Dans les prochaines semaines, on a un terrain à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur lequel on va proposer un appel de projets où l’on va favoriser une mixité de clientèle. L’appel à projets sera lancé pour les promoteurs ou les créateurs de logement qui voudraient en faire.» - Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu

Quant au projet de logements abordables de Mission Unitaînés, il n'est pas impossible que dans une 2e phase Saint-Jean-sur-Richelieu soit, à nouveau, considérée.

Jusqu’ici, Saint-Hyacinthe, Shawinigan et Rimouski ont été confirmées pour accueillir le projet de l’OBNL chapeauté par l’homme d’affaires Luc Maurice à la tête du Groupe Maurice qui détient plusieurs complexes pour personnes âgées.

L'OBNL s'est engagé à bâtir 10 bâtiments semblables dans 10 villes de la province sur un horizon de deux ans. La gestion de ces immeubles est, ensuite, confié à un gestionnaire local.