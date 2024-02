Le gouvernement provincial octroie près de 3,9 M$ au projet de nouvelle caserne incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La nouvelle caserne du secteur Saint-Luc voisinera l'actuelle, située à l'intersection du boulevard Saint-Luc et des rues Marc/Saint-Gérard.

Le nouveau bâtiment projeté, beaucoup plus vaste, pourra accueillir six véhicules incendies, dont un camion-citerne et l'unité de sauvetage nautique. Il comprendra trois portes doubles et accueillera notamment des bureaux administratifs, des espaces utilitaires, des dortoirs, deux salles de repos, une salle de réunion, une salle de formation ainsi qu’une salle de lavage et de séchage pour l’équipement du personnel.

L'espace de travail, adapté aux besoins futurs, permettra de loger jusqu'à 13 pompiers soit neuf de plus qu'en ce moment.

La caserne abritera également un Centre de coordination des mesures d'urgence.

Les travaux de construction seront lancés ce printemps pour une livraison de la bâtisse dans la seconde moitié de l'année 2025.

La facture du projet est estimée à 18,6 M$.

Lorsque le nouveau bâtiment sera opérationnel, l'actuel caserne, qui date de 1976, sera démolie.