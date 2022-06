Les installations de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal sur le campus de Saint-Hyacinthe seront modernisées et réaménagées au coût de 63M$.



L’annonce a été faite jeudi par la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne.

«Avec les annonces d’aujourd’hui et celle de Rimouski, notre gouvernement démontre que nous avons un plan global visant à former plus de médecins vétérinaires, et ce, dans un environnement optimal. L’Université de Montréal possède la seule faculté de médecine vétérinaire au Québec. C’est aussi la seule francophone en Amérique du Nord et cette annonce était attendue depuis longtemps. Ces nouvelles installations permettront une amélioration des espaces d’enseignement pour les étudiants ainsi que des espaces d’hébergement pour les animaux d’enseignement», s’est exprimé Mme McCann.

Trois grands projets

L’investissement permettra de soutenir trois projets distincts qui viennent compléter la décentralisation du programme de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal vers l’Université du Québec à Rimouski, pour un investissement total dépassant les 101 millions de dollars.

Le premier projet vise la création d’un pôle animalier, soit un centre de compétence clinique, sur le campus de Saint-Hyacinthe.

Le deuxième projet est le réaménagement du refuge animalier pour permettre l’expansion des activités hospitalières nécessaires à l’accueil de la cohorte de Rimouski qui viendra compléter sa formation clinique au campus de Saint-Hyacinthe.

Le troisième projet est la création d’un centre de simulation et de réalité virtuelle vétérinaire sur le campus principal.

Croissance des médecins vétérinaires

Les trois projets soutenus par le gouvernement du Québec visent deux objectifs, soit l’augmentation du nombre d’étudiants et d’étudiantes pour former davantage de médecins vétérinaires dans le secteur bioalimentaire et dans celui des animaux de compagnie, en plus de mettre aux normes et de renouveler les espaces consacrés à cette formation sur le campus de Saint-Hyacinthe.

Fait à souligner, l’ensemble des projets contribueront à l’accréditation du programme vis-à-vis de l’American Veterinary Medical Association et du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA).

Rappelons que la décentralisation du programme de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal à l’Université du Québec à Rimouski permettra d’augmenter la population active sur le campus de Rimouski. À terme, ce programme permettra de former 25 vétérinaires de plus par année, ce qui représente un gain de 26 % par rapport aux cohortes actuelles.

