Le gouvernement du Québec confirme mercredi un investissement de 284,45 millions $ à Recyclage Carbone Varennes (RCV), en Montérégie, pour un projet qui combine l’usine de biocarburants et l’usine de production d’hydrogène vert.

Cette contribution par l’entremise d’Investissement Québec porte à 364,45 millions $ les sommes investies par le gouvernement du Québec dans RCV. Les partenaires Shell, Suncor et Proman seront les autres investisseurs au projet et auront la responsabilité d’appuyer l’implantation à Varennes d’un électrolyseur d’une capacité de 88 mégawatts (MW) pour la production d’hydrogène vert et d’une usine de production de carburants propres.

Dans un communiqué, le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, écrit que l’installation de cet équipement de pointe permettra au Québec de développer une expertise dans des domaines d’avenir comme la production d’hydrogène vert. Il maximisera les rendements de production de la nouvelle bioraffinerie et réduira son empreinte carbone.

Le biocarburant sera produit à partir de matières composées de résidus forestiers ainsi que de déchets non recyclables et non compostables provenant de centres de tri.

Le financement convenu à Recyclage Carbone Varennes est assujetti à la signature d’ententes commerciales.