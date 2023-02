Un réaménagement complet des équipements récréatifs et sportifs du parc Gilles-Villeneuve à Chambly sera effectué.

La Ville indique que cette opération est nécessaire pour plusieurs raisons. D’abord à cause de l'agrandissement de l’École secondaire de Chambly, voisine du parc.

Ensuite, la création d'un nouveau terrain de soccer synthétique, prévue dans le parc, force également ce réaménagement.

Ce redéploiement permettra par la même occasion, une refonte de la piscine municipale extérieure, qui date du début des années 1960, laquelle doit faire l’objet d’une reconstruction à la suite d’un bris majeur survenu à l’été 2022.

Les travaux viseront essentiellement à relocaliser les modules de jeux et l’aire de pique-nique dans le parc, et à créer une zone ado. On va, aussi, revoir la disposition de certains plateaux sportifs dans le parc, dont les terrains de soccer, volleyball et de basketball, ainsi que la patinoire à bandes.

Quant à la piscine extérieure, un nouveau concept, plus actuel et selon l’espace disponible, sera élaboré. On souhaite également décloisonner les jeux d’eau, on veut concevoir des chalets de service pour la piscine, ainsi que pour la patinoire et les terrains sportifs.

La réorganisation du parc Gilles-Villeneuve sera réalisée en deux phases à compter de 2024.