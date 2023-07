L’accès au Réseau express métropolitain (REM) sera gratuit le week-end du 29 et du 30 juillet, gracieuseté du gouvernement de François Legault avant l’ouverture officielle longuement attendu de ce service de transport collectif de la région métropolitaine, le lundi suivant.

«Les usagers pourront emprunter une première antenne qui reliera Brossard, l’Île des Sœurs et la Gare centrale» entre la Rive-Sud et Montréal, indique Mobilité Montréal.

Voici où accéder aux stations:

Station Brossard: 8200 boul. de Rome, Brossard

Station Île-des-Sœurs: 900 boul. René-Lévesque, Montréal (Verdun)

Station Gare centrale: 895 rue de la Gauchetière, Montréal

Le trajet est censé offrir un accès en moins de 18 minutes de Brossard au centre-ville de Montréal.

Le REM prévoit l’aménagement, au total, d’un réseau de 26 stations qui vise à relier sur 67 kilomètres à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest-de-l’Île, la Rive-Nord et l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau.

François Legault inaugure le REM

Le premier ministre inaugurera le REM vendredi en matinée. M. Legault sera accompagné de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie. L’opération de relations publiques du gouvernement saura-t-elle apaiser la grogne de certains citoyens?

Malgré les milliards de dollars investis dans le projet et les promesses de déplacements plus rapides, certaines personnes déplorent qu’elles devront passer plus de temps dans le transport en commun pour rejoindre leur destination.

Projet présenté par CDPQ Infra en 2016, la construction du REM a commencé en 2018. L’échéance de la mise en service de l’antenne de la Rive-Sud du REM a été repoussée à quelques reprises, d’abord de l’été 2022 à la fin 2022, puis au printemps 2023, avant d’être fixée au 31 juillet 2023.