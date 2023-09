Les trois personnes arrêtées en lien avec la découverte de restes humains dimanche à Québec ont été formellement accusées d'outrage à un cadavre.

François Bouchard, 31 ans de Contrecoeur, Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans de Blainville et Cassandra Major, 31 ans de Prévost ont comparu en après-midi par visioconférence au Palais de Justice de Québec depuis la poste de la Sûreté du Québec (SQ) de Mascouche.

Le juge Jean-Philippe Robitaille a ordonné leur détention jusqu'à l'audition de leur requête sur remise en liberté, pour la forme, ce vendredi.

Ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans de prison, et d'autres accusations seront éventuellement être déposées, a fait savoir le DPCP.

Les trois suspects ont été arrêtés dimanche soir à Kahnawake dans les heures qui ont suivi la découverte de restes humains dans un secteur isolé de la rue Notre-Dame à Québec.

Selon les informations obtenues par Noovo Info, l’homicide serait relié au crime organisé.

Aux dires de la SQ, la victime qui n'a pas encore été identifiée aurait été assassinée plus tôt dans une résidence de Contrecoeur en Montérégie.

«On parle de restes humains qui ont été retrouvés, donc il n'y a pas d'identification possible. Cela va prendre l'autopsie pour déterminer les causes du décès et identifier la victime», a expliqué le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ.



Avec des informations de Julien Denis, Noovo Info et de La Presse canadienne

Note de la rédaction: La version initiale de cet article indiquait qu'un corps avait été retrouvé à L'Ancienne-Lorette. Après vérification, Noovo Info précise que des restes humains ont été retrouvés dans le secteur de Sainte-Foy. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.