La Fondation du Bénévolat de Saint-Hyacinthe est maintenant propriétaire de l’église et du presbytère Notre-Dame-du-Très-Sacrement. La vente a été conclue pour une somme symbolique, mais les nouveaux acquéreurs devront rénover la bâtisse en plus d’y installer une nouvelle cuisine : 4M$ seront investis.

Le sous-sol servira au Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe afin de répondre à la demande grandissante de services d’aide alimentaire offerts aux personnes vulnérables. Leurs installations actuelles permettent la production de 50 000 repas annuellement. Avec la pandémie, la demande a explosé et approche maintenant 100 000.

Un partenariat permettra également la continuité des célébrations religieuses sur l’avenue Bourdages Nord. La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-du-Rosaire devient locataire de la nef pour 10 ans, avec prolongation. Elle n’avait plus les moyens d’assurer la continuité de leurs services dans ce bâtiment construit dans les années 1950.

« On voulait une place où on est le plus proche possible de notre clientèle et les vieilles églises sont toujours dans le centre des vieux quartiers. En plus, avec ce projet-là, on avait les moyens de conserver le patrimoine même s’il n’est pas classé. » - Le président de la Fondation du Bénévolat de Saint-Hyacinthe, Stéphane Gagnon

Un presbytère communautaire

Après les célébrations de Pâques 2023, le Centre des bénévolats maskoutain va pouvoir terminer son déménagement. Tous ses autres services prendront place dans le Presbytère.