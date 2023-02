La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a officiellement délégué la gestion et le développement de son aéroport à l'organisme NexDev | Développement économique Haut-Richelieu.

Le conseil municipal a adopté une résolution à cet effet, en séance extraordinaire mardi 21 février dernier.

En procédant à cette cession, la Ville confirme son désir d’optimiser le potentiel de l’aéroport et, du même coup, d’en maximiser les retombées.

Le nouveau gestionnaire aura à choisir dans les prochains mois un directeur pour l'aéroport qui aura pour mandat de gérer les opérations et d'en assurer la sécurité.

Il devra aussi maximiser les installations en place, dont la base d’opérations aéronautiques.

À moyen terme, quelque part en 2024, un plan d'affaires quant à l'avenir de l'aéroport devrait être produit.

«Je suis fière de cette nouvelle collaboration qui contribuera à faire rayonner notre ville et qui nous permettra, dans un futur rapproché, d’attirer de nouveaux investissements privés. Après des années d’attente, on peut maintenant dire qu’on passe à l’action! De premiers gestes concrets, comme l’embauche d’un directeur d’aéroport et la mise en place d’un plan de transition, seront posés par le nouveau gestionnaire dans un horizon approximatif d’une année». – Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu.

L’Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui demeure propriété de la Ville, est un aérodrome certifié par l’Organisation civile internationale (OACI) et Transports Canada. Il compte l’une des cinq tours de contrôle au Québec et l’une des 42 au Canada.

Cinq voies de circulation et trois pistes permettent l’atterrissage et le décollage, et ce, peu importe la direction des vents. La piste principale peut recevoir un avion de type DASH-8 exploité à vide.