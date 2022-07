Le conseiller municipal du secteur Les Prés-Verts a surpris la population de Saint-Jean-sur-Richelieu en annonçant son départ de l’équipe d’Andrée Bouchard jeudi sur les réseaux sociaux.

C’est une réflexion qui l’habitait depuis maintenant plusieurs semaines. Ses désaccords avec l’administration quant à la protection des espaces verts, dont les anciens terrains de golf, ont confirmé son choix.



À ce sujet, la population sera bientôt sondée sur deux options de développement et de conservation. La mairesse, Andrée Bouchard, a souligné que cette consultation donnera une direction pour le futur du secteur Saint-Luc lors de la séance du conseil municipal de cette semaine.

« Il n'y a rien qui va être réalisé dans l'année. C'est ça qui va nous donner l'orientation d'où est-ce qu'on va s'en aller. Je ne me précipiterai pas. Ça c’est clair. Ça nous prend plus que 1000 répondants et, si on ne l’atteint pas, on va rallonger le sondage. La décision des citoyens ne sera certainement pas unanime, mais on va à tout de moins les écouter. » - Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu

Cette prise de pouls est insuffisante pour M. Roy qui désire qu’un référendum soit proprement réalisé.

« J’entends le son de cloche des citoyens. Lorsqu’on parle d’un dézonage et qu’on retire le droit de vote aux citoyens, on retire la base de notre démocratie et je ne pouvais pas entériner ça. » - François Roy, conseiller municipal du district 10