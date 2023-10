La Ville de Sainte-Julie veut contrer le manque de logements abordables sur son territoire.

À cet effet, de concert avec l'organisme sans but lucratif (OSBL), La Villa de l'Amitié, une demande de financement au Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) et à la Société d’habitation du Québec pour la mise en chantier de 62 nouveaux logements.

L'administration municipale souligne qu'elle fait partie des villes canadiennes ayant le plus faible taux d’inoccupation résidentiel avec seulement 0,4 % de logements vacants, en 2022, selon une étude réalisée par le portail web Point 2 Home et le Rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Cette rareté dans les unités d'habitation à coût abordable a eu pour effet, également, d'entraîner une hausse élevée des loyers.