Il y a eu une saisie massive de drogues à Rougemont le mercredi 12 octobre. L’opération a été menée par ACCES Cannabis qui a pour but de lutter contre la contrebande.

Il y avait certes plus de 30 kilos de cette drogue, dont 15 kg de dérivés comestibles et 45 plants, mais les enquêteurs ont également mis la main sur plus de 115 grammes de cocaïne, des médicaments d’ordonnance et 25 cigarettes de contrebande.

La perquisition inclue également du matériel comme une balance, un cellulaire, 600$, un pistolet et 3 carabines à plomb.

À lire également :

2 hommes ont été arrêtés sur les lieux : un de 45 ans et l'autre de 23 ans. Ils ont été libérés sous promesse de comparaitre.

Ils pourraient faire face à des accusations de trafic de substance, de possession en vue de trafic et de distribution ou vente.

Pour d'autres actualitlés en Montérégie, rendez-vous sur Noovo.Info.