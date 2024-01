Simple Plan sera-t-il de passage à Saint-Jean-sur-Richelieu en août 2024 pour une performance à l'International de montgolfières?

Le groupe québécois de pop punk a annoncé lundi dans une publication sur les réseaux sociaux qu'il se joignait à la tournée d'Avril Lavigne. Selon l'affiche, Simple Plan se rendrait en Montérégie le 17 août dans le cadre d’une tournée nord-américaine en compagnie d’Avril Lavigne. La date n'était cependant pas sur le site du groupe au moment d'écrire ces lignes.

L'International de montgolfières avait déjà dévoilé qu'Avril Lavigne serait de la programmation 2024.

«C'est un moment de plénitude pour nous: il y a plus de 20 ans, nous avons fait notre première tournée d'arénas aux États-Unis avec Avril était c'était absolument incroyable», a écrit le groupe dans la publication. «D'avoir la chance d'aller sur la route avec elle à nouveau sera vraiment excitant et n'en peut plus d'attendre pour les shows de l'été!»

 

L'International de montgolfières a ouvert sa billetterie pour le spectacle de 17 août. La prochaine édition du festival aura lieu du 9 au 11 et du 15 au 18 août 2024.

Note de la rédaction: Après vérifications, il n'était pas clair au moment d'écrire ces lignes à savoir si Simple Plan allait participer à l'International de Montgolfières, comme la date n'a pas été ajoutée au site officiel du groupe. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.