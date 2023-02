La Sûreté du Québec a procédé, le 8 février au matin, à l'arrestation de six personnes relativement au trafic de stupéfiants dans la région de Saint-Hyacinthe.

Cinq hommes, âgés de 26 à 44 ans, et une femme, de 27 ans, ont ainsi été appréhendés.

Cette frappe découle de perquisitions réalisées en août dernier durant lesquelles près de 40 kg de cannabis, plus de 10 kg de haschish, plus de 1400 plants de cannabis de même qu’une quantité non négligeable de cocaïne furent saisies. De petites quantités de crack et de champignons magiques furent également récupérées par les policiers.

Les perquisitions avaient aussi permis de récupérer des armes et de l'argent.

Les suspects devraient comparaître plus tard aujourd'hui, par visioconférence pour répondre à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants.