Le chef de file québécois en gestion des eaux, Soleno, s'installe aux États-Unis.

L'entreprise, dont le siège social est à Saint-Jean-sur-Richelieu, est à construire une nouvelle usine à Saratoga dans l'état de New York.

L’installation sera érigée sur un terrain de 22 acres avec une superficie de 45 000 pieds carrés incluant les espaces de bureaux. 25 000 pieds carrés additionnels pourront s’ajouter au besoin dans une seconde phase.

Ce nouveau bâtiment, construit au coût de 22 millions de dollars, devrait pouvoir opérer à l'automne prochain. Une cinquantaine d'emplois pourrait être créée par ce projet.

L'endroit lui servira pour la fabrication d'immenses canalisations en polyéthylène pouvant atteindre quatre mètres de diamètre.

Le développement de cette nouvelle gamme de produits Kustomflo a été rendu possible grâce à l'acquisition d'une technologie allemande.

Autre fait notable, c'est que ces nouveaux tuyaux de grand diamètre seront insensibles aux eaux contaminées par le sel de déglaçage, contrairement aux autres canalisations en béton.

Soleno, fondée en 1977, représente un groupement de cinq unités d’affaires dont Soleno, Soleno Service, Soleno Textile et Bluewater Pipe qui emploie plus de 500 travailleurs répartis dans 13 sites industriels au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick et aux ÉtatsUnis.

Chez nous, l’entreprise est notamment présente à Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Sainte-Madeleine, Saint-Louis-de-Blandford et Laval.