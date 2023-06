La Régie intermunicipale de police du Roussillon demande la collaboration du public afin d'identifier un suspect relié à une histoire de voie de fait.

L'incident s'est produit le 6 décembre dernier, au Complexe Isatis de Saint-Constant.

Lors d'un match de hockey, peu après 20 h, une altercation sur la glace s'est produite entre deux joueurs.

L'un deux a été expulsé de la rencontre. En sortant de la glace, il a retiré son casque et c'est à ce moment, que l'individu recherché, qui se trouvait dans les estrades, a frappé le hockeyeur derrière la tête avant de prendre la fuite.

Le suspect est un homme de race blanche, environ 35-40 ans, 5 pi 8 po, 170 lbs et a les cheveux foncés et une barbe noire. Au moment des évènements, il portait un manteau noir avec un capuchon en fourrure et une casquette noire avec un logo blanc.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Morin au 450 638-0911, poste 425. Par ailleurs, toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut signaler la ligne confidentielle au 450 638-0911 poste 777.