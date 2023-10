À l'instar des commerces de détail qui n'en donnent plus depuis un certain temps, les restaurateurs de Longueuil ne pourront plus donner à leur clientèle des sacs de plastique pour rapporter les restants ni en utiliser pour de la livraison.

Cet article a été rédigé par Sylvain Daignault pour Le Courrier du Sud (Initiative de journalisme local)

Certains sacs d'emplette ne sont pas visés par cette interdiction comme les sacs réutilisables, les sacs de papier et les sacs de plastique utilisés exclusivement pour transporter des pneus.

C'est la conseillère du district Lemoyne-de-Jacques-Cartier, Marjolaine Mercier, qui a déposé ce règlement. «Longueuil entend contribuer à sa façon à la réduction de l'utilisation des sacs d'emplettes de plastique au bénéfice de l'environnement et des générations futures.»



Les policiers pourront délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au règlement. Pour une première infraction, l'amende se situera entre 200$ et 1000$ pour une personne physique et entre 400$ et 2000$ pour le commerçant.

En cas de récidive, les amendes pourraient doubler.

Résidus verts

Par ailleurs, à compter du 15 avril 2024, les Longueuillois devront exclusivement utiliser des sacs en papier pour le ramassage des feuilles et des autres résidus verts. De ce fait, les sacs en plastique transparents ou orange ne seront plus acceptés.

Ce changement a pour objectifs de réduire la consommation et l'enfouissement de plastique en plus d'améliorer la qualité du compost généré à partir des résidus verts.

La Ville encourage ses citoyens à anticiper cette transition dès cet automne, en écoulant les sacs en plastique déjà en leur possession, en s'abstenant d'en acheter de nouveaux et en privilégiant les sacs en papier dès maintenant.