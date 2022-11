29 lignes d’autobus du Réseau de transport de Longueuil seront directement connectées au REM lorsqu’il prendra ses premiers passagers l’an prochain.

Pour ce faire, 25 circuits devront être révisés et 5 nouvelles lignes d’autobus seront ajoutées. Ce changement à la carte du RTL pourrait affecter le quotidien de plus de 10 000 personnes. Ces modifications et nouveaux services découlent de consultations publiques tenues en 2019 et 2021.



« 85 % des utilisateurs trouveront une ligne d’autobus à moins de 400 mètres de leur domicile. Le temps de parcours était une préoccupation souvent évoquée durant les consultations. » - Michel Veilleux, directeur général du Réseau de transport de Longueuil

Le directeur général du RTL, Michel Veilleux, a présenté son plan devant les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud à Saint-Lambert mardi matin. Il a lancé un appel aux entreprises de l’agglomération de Longueuil pour réduire les émissions de gaz à effets de serre émises par l’auto-solo en incitant leur personnel à se tourner vers le transport collectif.