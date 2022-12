Des perquisitions ont eu lieu à 4 adresses, et dans 4 véhicules, dans l’ouest de la Montérégie le mardi 29 novembre. Les résidences visées étaient à Salaberry-de-Valleyfield, Les Coteaux et Beauharnois.

La Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la Sureté du Québec a saisi une petite quantité de cocaïne de même que 2,5 g de champignons magiques et 700 mg de jujubes de cannabis. À cela s’ajoutent des armes, des listes de comptabilité, 11 cellulaires, des vêtements et bijoux à l’effigie ou supporteurs de groupes de motards criminels ainsi qu’un véhicule d’une valeur estimée à 20 000$.

Un homme et une femme de 23 ans ont été arrêtés pendant l’opération. Ils ont été libérés avec promesses de comparaitre à une date ultérieure en lien avec la vente de cocaïne dans la MRC de Beauharnois-Salaberry.

Arrestations à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le groupe OCTO de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est rendu sur la rue Galipeau le vendredi 25 novembre pour l’arrestation de 2 hommes dans la cinquantaine en lien avec du trafic de stupéfiants. Ils étaient accompagnés du groupe tactique d’intervention de la SQ.

Jean-Marc Fillion, un homme de 55 ans, a comparu et est gardé détenu. L’autre suspect de 51 ans a été libéré avec promesse à comparaitre. D’autres accusations pourraient être déposées contre eux.

Près de 30 grammes de cocaïne ont été saisis en plus de 7 kg de cannabis. Des appareils électroniques permettant de voler des véhicules ont également été retrouvés sur place.

Ces deux enquêtes ont été initiées grâce à des informations du public.