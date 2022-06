Le transport en commun local à Beloeil sera gratuit dès le 1er septembre, incluant les trajets à destination de la gare de train de McMasterville.

Ce sera possible grâce à une entente avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).



Tous les résidents de Beloeil pourront en profiter, selon une approche «porte ouverte», qu'ils pourront monter à bord des autobus sans titre de transport ni preuve de résidence.

Cela devrait entraîner des impacts importants sur l'environnement, croit la mairesse Nadine Viau.

«C’est vraiment une fierté pour le conseil d’annoncer cette gratuité pour l’ensemble des citoyens de Beloeil. Notre engagement à bonifier le service de transport collectif local favorisera, nous en sommes convaincus, l’utilisation des transports alternatifs, ce qui aura des impacts importants tant sur l’environnement, que sur la congestion routière et les habitudes de vie des résidents» - Nadine Viau, mairesse de Beloeil

La Ville souhaite qu'avec cette gratuité, de nouvelles habitudes seront créées et que le nombre de véhicules en circulation diminuera sur le territoire en plus d'améliorer la fluidité du trafic.

Ce devrait être complémentaire et incitatif au service à la demande qu'exo offre déjà à Beloeil depuis plus d’un an, permettant de réserver un passage à des arrêts virtuels, à proximité de leur résidence ou de leur destination, à l'heure qui leur convient.