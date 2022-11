Les automobilistes de la Rive-Sud qui devaient emprunter le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine au début des importants travaux, lundi, n’auront pas eu de trop de difficulté à se rendre sur l’île.

Des journalistes de Noovo Info, qui débutaient leur course au marché Maisonneuve, dans Hochelaga, auront mis moins d'une heure pour effectuer un aller-retour sur la Rive-Sud.

En tout, le trajet aura pris 27 minutes du marché Maisonneuve à Montréal jusqu’au IKEA de Boucherville. Le temps normal est estimé à une vingtaine de minutes.



Nos journalistes ont pu retourner sur l'île de Montréal en 15 minutes.

Voici ce qu'avait à dire le relationniste du ministère des Transports, Gilles Payer, en entrevue à 7h.

 

Vers 9h30, la circulation était toujours problématique peu après l’échangeur Anjou, où les automobilistes devaient attendre une trentaine de minutes avant d’accéder au tunnel.



Un automobiliste qui partait de Repentigny à 7h45 devait faire 1h10 de route afin d'atteindre le centre-ville de Montréal. Il s'agit d'un long parcours, mais rien qui soit beaucoup plus long que ce que les automobilistes ont vu et vécu dans les dernières années.



Le ministère des Transports estimait, lors de l'annonce du début des travaux, que le parcours d’un automobiliste souhaitant emprunter le pont-tunnel en direction de Montréal serait trois fois plus long. Le trajet vers la Rive-Sud est censé, quant à lui, s'allonger par quatre fois. Ce n'est pas ce qui s'est produit lundi.

Peu avant l'aube lundi, les reporters de l'état de la circulation routière de quelques médias d'information observaient une certaine fluidité en direction de Montréal. Cependant, à Montréal, une congestion était en formation sur l'autoroute menant au tunnel, à partir de la jonction de l'autoroute 40.

Au Centre intégré de gestion de la circulation avec nos équipes de @Transports_Qc et les partenaires, pour surveiller la situation dans le @Tunnel_LouisH. Plusieurs Plan B sont disponibles pour faciliter la vie des usagers du tunnel. ⬇️https://t.co/PnuX3xOEaG pic.twitter.com/hzUPQVQ1kL — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) October 31, 2022

La circulation était aussi surveillée sur les autres ponts de la Rive-Sud, les ponts Jacques-Cartier, Victoria, Samuel-de-Champlain et Honoré-Mercier.

L'avertissement du ministère des Transports

Les automobilistes ont été avertis de s’armer de patience pour les trois prochaines années: le ministère des Transports du Québec a confirmé, jeudi, la fermeture de trois voies sur six du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à compter du 31 octobre, et ce, jusqu’en novembre 2025.

Alors que ces entraves auront des impacts majeurs jusqu’à la fin de 2025, le ministère souhaite envoyer le plus de gens possible en transport en commun et offrira une navette fluviale entre Montréal et Boucherville dans les prochaines années.

D'autres obstacles se sont ajoutés au casse-tête, dont le report au printemps prochain de l'ouverture de la branche Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM), ainsi que le prolongement jusqu'à la fin du mois de novembre des travaux réalisés sur le pont Victoria, sur la travée ouest.



