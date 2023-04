Trois individus ont été arrêtés cette semaine à la suite d'une vaste enquête liée à un réseau de vente de stupéfiants.

William Phillips-Demarbre, 32 ans, Benjamin Lebrun, 39 ans et Sylvain Larocque, 58 ans font face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, de trafic de substances illicites et de possession d’armes prohibées.



Lors d'une perquisition menée dans 3 résidences différentes les policiers ont saisi de la cocaine, des comprimés de métamphétamine, des comprimés pharmaceutiques, du Viagra, du Xanax et du GHB..



Ils ont également mis la main sur 13 cellulaires, des armes à feu, une grenade et 3 voitures de luxe.



La valeur des objets saisis s’élève à plus de 250 000 $.



Les individus vont demeurer détenus jusqu'à leur comparution au palais de justice de Longueuil.



Ces arrestations et perquisitions ont été effectuées dans le cadre de l'Opération Méduse qui a débuté en février.