Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé dans les deux directions lors de la semaine du 17 avril «afin d’effectuer des opérations d’entretien», a annoncé le ministère des Transports et de la Mobilité durable, lundi.

Pour ce faire, l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera complètement fermée entre la sortie numéro 4 (Montréal–centre-ville / pont J.-Cartier) et l’entrée en provenance de l’île Charron lors de la nuit de lundi à mardi de 21h à 5h et de la nuit de vendredi à samedi de 23h à 8h.

En ce qui concerne l’autoroute 25 en direction de Montréal, la section entre la sortie 90 de l’autoroute 20 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est sera également fermée lors de samedi à dimanche de 23h à 9h.

Les entrées de ces tronçons «seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute», explique le ministère des Transports par voie de communiqué.

En plus de la fermeture du tunnel, des entraves «sont également planifiées sur l'avenue Souligny en direction est entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand» pendant la nuit de lundi à mardi de 20h30 à 5h et lors de la nuit de vendredi à samedi de 22h30 à 8h.

La nouvelle configuration de la fermeture du pont-tunnel est entrée en vigueur cet automne avec deux voies en direction de Montréal et une voie en direction de la Rive-Sud.