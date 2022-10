La Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) vient de se doter d'un nouveau chien d'assistance pour aider à prévenir les troubles de stress post-traumatique (TSPT).

Depuis plusieurs mois, les paramédics des six casernes font connaissance avec Spéro, un Golden Retriever blond de deux ans, pour vérifier s'il réagissait bien à cet environnement d'urgence et s'il avait, instinctivement, ce qu'il fallait pour jouer son rôle.

Il a suivi une formation de huit semaines avec l'équipe des Chiens TOGO, basée sur une relation de confiance envers l'humain pour ensuite être en mesure de le réconforter, l'apaiser et réduire son stress.

Spéro est même en mesure d’appliquer un point de pression sur demande, qui est l’équivalent d’une couverture lourde apaisante, et réagit lorsqu’une personne pleure à ses côtés.

«Il sera présent pour les paramédics lors de session de débreffage émotionnel avec la travailleuse sociale, Julie Nadeau, après des appels difficiles avec un potentiel traumatique. Le but ultime est d’apaiser et aider à verbaliser pour éviter les effets dévastateurs d’un trouble de stress post-traumatique.» - Marc-Olivier Yelle, chef de division et manieur canin de Spéro

L'accueil officiel de Spéro dans l'équipe est une autre étape du plan d'intervention pour prévenir le TSPT mis en place en juin. Les paramédics avaient aussi suivi une formation il y a trois ans pour être en mesure de prévenir, mais aussi de reconnaître les symptômes et les causes de ce trouble.

Chien TOGO

L’organisme Les chiens TOGO a été fondé en 2015 par Noémie Labbé-Roy, diplômée en psychoéducation et en psychologie. Les bêtes récupérées en refuge sont tranformées en chien d'assistance.

Chaque projet est encadré par une équipe multidisciplinaire et non uniquement par des éducateurs canins. On compte aussi des intervenants psychosociaux, des vétérinaires, des enseignants et des chercheurs scientifiques.

«La formation de Spéro a été faite sur mesure pour un service d’urgence comme la CETAM. Spéro devient leur collègue, leur allié. C’est ton meilleur ami qui sait exactement quoi faire pour t’apaiser.» - Noémie Labbé-Roy, fondatrice Les chiens TOGO