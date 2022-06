Un contrôle de routine a mené à une importante saisie de drogues en fin d'après-midi, mardi, sur l'autoroute 30, à Boucherville.

Vers 17h, les policiers de la Sûreté du Québec du poste autoroutier de Candiac ont voulu vérifier la validité du permis de conduire d'un automobiliste. Il s'est avéré que l'individu de 29 ans était interdit de conduite nationale au criminel.

Son véhicule a été fouillé sur le champ. Plus de 1000 comprimés de métamphétamines, quelques grammes de crack et de cocaïne ainsi que plus de 60 000$ en argent comptant ont été découverts.

La voiture a été saisie comme bien infractionnel.

Le suspect doit comparaître mercredi au palais de justice de Longueuil sous plusieurs chefs d'accusation, dont possession et trafic de stupéfiants.