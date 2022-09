Un homme de 51 ans a été arrêté en liens avec 7 vols qualifiés dans la région. Les crimes sont survenus à Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, Belœil et Longueuil.

Entre le 3 août et le 15 septembre, l’individu se présentait dans des commerces et subtilisait l’argent par la menace. Le mardi 27 septembre, les policiers du SPAL ont procédé à son arrestation lors d’une interpellation. Pour donner suite à l’interrogatoire, il a comparu par visioconférence à Longueuil. Lebel est présentement détenu et reviendra devant le tribunal de Saint-Hyacinthe dans les prochains jours.

Toute personne détenant de l’information sur ce crime ou sur toute activité criminelle commise sur le territoire de la Régie Intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent ou sur des individus suspects, est priée de contacter la ligne Info-Crime de façon anonyme au 450 922-7001 poste 399. Si vous êtes témoin d’événements suspects ou d’individus suspects nécessitant une intervention immédiate, composez le 911.