Un feu a jeté à la rue six familles, vendredi 3 février dernier, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les pompiers ont été appelés à intervenir vers 16h30 pour un début d'incendie au 404 rue Gouin.

Pas moins de 43 pompiers, de St-Jean, Laprairie et Chambly ont combattu le sinistre qui aurait pris naissance dans un appartement du 3e étage. Leur travail s'est terminé vers 22h30.

Les douze familles résidant dans cet immeuble multilogements ont été évacuées et prises en charge par la Croix-Rouge. Six d'entre elles retrouveront leur toit d'ici la fin de semaine prochaine. Les six autres familles seront relogées ailleurs pour une période allant de six à douze mois.

La cause du brasier demeure à déterminer, mais la thèse d'une main criminelle est écartée.

L'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu (OMHHR) tente de relocaliser les sinistrés.

