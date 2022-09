Le nouveau jardin Boileau, à Chambly, a été officiellement inauguré jeudi. L’aire commune offre des informations sur le legs de cette famille de la rue Martel qui a activement participé au sein du parti Patriote dans les années 1800.

Ce projet de quelque 600 000 $ vise à remplacer la petite maison patimoniale vieille de plus de 200 ans à l'angle de la rue Martel et de l'avenue Bourgogne, tout en rendant hommage à cette famille, à son histoire et son legs.

«Il importe à notre municipalité de rendre cette parcelle d'histoire à la communauté et de contribuer à ce que son souvenir évoque une image, une leçon de vie, un héritage. Il est essentiel de se remémorer et de se laisser inspirer par l'homme de passion qu'était René Boileau. De nombreux détails architecturaux rappellent cette maison bleue, qui dominait le bassin de Chambly depuis 1820, symbole du dévouement des patriotes de Chambly.» - Alexandra Labbé, mairesse de Chambly

L'espace comprend des jardins rustiques à la française, un petit verger, une aire de détente, une placette, une galerie d'antant, un cadran solaire et des modules d'interprétation.



Des recherches sur les plantes utilisées ont même été réalisées.

«Toutes les plantes sont tirées des carnets de M. Boileau, le père, qui avait une grande passion pour l’horticulture. Le bleu et le bourgogne très caractéristiques de l’ancienne bâtisse sont aussi retrouvés un peu partout sur le site.» - Alexandra Labbé, mairesse de Chambly

Autre clin d'oeil on retrouve aussi la porte, le porche et les lucarnes, entre autres. La disposition des bacs de jardin, installés de part et d'autre d'une grande allée, rappelle le jardin original de M. Boileau.

Ce projet découle du premier budget participatif de la Ville, une démarche qui permet aux citoyens d'avoir un apport concret dans la communauté.



D'autres fouilles archéologiques sont prévues du 28 septembre au 1er octobre sur le site, de même que des activités dans le cadre des Journées de la culture à Chambly.



Premier pas pour la protection patrimoniale

Le dossier de la maison Boileau a fait couler beaucoup d’encre en 2018. Le conseil municipal de l’époque avait envisagé de sauvegarder la demeure, mais la démolition a finalement été choisie pour des raisons de sécurité, les problèmes de structure étant trop importants. Les travaux nécessaires étaient estimés à 2 millions de dollars.

Cette décision ne faisait pas l’unanimité. Le jour de la destruction, des résidents avait tenté d’arrêter les pelles mécaniques avant d’être évacués par les policiers.

Même si une partie de l’histoire est sauvegardée grâce au jardin maintenant aménagé, la mairesse Labbé espère que ce ne soit qu’un début pour la protection patrimoniale.

«Je pense que la destruction de la maison est quelque chose qui va marquer les mémoires. On a eu beaucoup de changements règlementaire. Au Québec, les villes doivent maintenant avoir un inventaire patrimonial et un règlement de démolition. Chambly a déjà tout ça depuis longtemps.» - Alexandra Labbé, mairesse de Chambly

Photo d'archives courtoisie de Christian Picard