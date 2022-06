C'est un Québécois de Mont- Saint-Grégoire en Montérégie qui a remporté le Championnat canadien de mongolfières de St-Jean ce week-end.

Il s'agissait du premier championnat canadien pour Sébastien Poupart âgé de 36 ans. Le pilote d'expérience a réalisé 3 vols qui n'ont pas été faciles en terme de météo. Depuis le début de la compétition mercredi dernier, la pluie et le vent ont donné du fil à retordre aux 16 pilotes qui y participaient.

Malgré quelques difficultés lors de la 2e tâche, le natif de Saint-Jean a réussit à remonter la pente.

« Première tâche ça bien été, deuxième tâche je l'ai complètement manqué finalement. Quand on fait une grosse gaffe comme j'ai fait généralement on oublie la position de tête et même le podium. Au final j'ai réussit à remonter et même battre de quelques points l'ancien champion Jason Adams. Je suis quand même compétifif. L'objectif c'est de ne pas finir loin en arrière, je visais au moins le podium. D'avoir la chance d'aller au mondial ça va être un beau défi et une belle aventure.» - Sébastien Poupart, champion canadien de mongolfières

Sébastien Poupart qui a remporté un trophé et 4000$, représentera le Canada aux Championnats mondiaux en Hongrie en 2024.