Le nouveau parc éolien Des Cultures, en Montérégie, génère de l'électricité qui équivaut à l'alimentation de 2500 foyers. Les six éoliennes ont été installées au sud de Saint-Rémi et Saint-Michel, dans les Jardins-de-Napierville.

Le projet de 70 M$, né de la collaboration entre de la compagnie Kruger Énergie et Énergie durable Kahnawà:ke (EDK), a été inauguré hier.

La construction avait débuté en août 2020 et a été achevée en décembre, respectant ainsi l'échéancier et le budget.

«Des Cultures démontre ce qu'on peut accomplir quand nous travaillons tous ensemble pour répondre aux besoins de la collectivité et de la planète, tout en générant de la prospérité pour toutes les parties prenantes. Pour moi, c'est un exemple concret de réconciliation entre nos peuples, et je remercie tous ceux qui ont contribué à faire de ce rêve une réalité.» - Bud Morris, chef de la direction de Tewatohnhi'saktha et président d'Énergies Durables Kahnawà:ke



Le parc va contribuer à renforcer l'économie locale par la vente d'électricité renouvelable à Hydro-Québec pendant au moins 20 ans. Les retombées sont estimées à 15 M$ pour les municipalités et les propriétaires des terres.



De plus, quatre emplois permanents ont été créés.

«En plus d'être une nouvelle source d'énergie, il symbolise la collaboration des membres de notre collectivité. La production accrue d'énergie renouvelable est bonne, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour l'économie. Des projets comme celui-ci contribuent à un avenir plus propre et plus vert pour les gens d'ici et d'ailleurs. » - Claire IsaBelle, députée de Huntingdon et présidente de la Commission du travail et de l'économie

Le parc bénéficie d'un réseau électrique entièrement enfoui.