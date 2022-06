Longueuil veut dynamiser son centre-ville durant la prochaine année et donner un nouveau souffle à l'économie qui a été fragilisée à cause de la pandémie. Une contribution de 2 M$ du gouvernement provincial viendra appuyer son Plan de relance.

La campagne d'achat local en est la première action phare. Inspirée de ce qui se fait ailleurs, notamment dans l'arrondissement Verdun, à Montréal, la Ville bonifiera de 25$ les montants dépensés.



Ainsi, avec la plateforme web Hello, un millier de cartes-cadeaux seront vendues 50$, mais donneront l'occasion de faire des achats de 75$ dans la trentaine de boutiques participantes.



«On s'est inspiré de plusieurs exemples au Québec pour amener une meilleure dynamisation. On voulait donner une couleur particulière pour nos retrouvailles en cette période post-pandémie. Le Plan de relance s'échelonnera jusqu'en 2023 et on a promis aux commerçants une certaine agilité pour s'ajuster en cours d'année, surtout quand on pense à la logistique de la piétonnisation. Mais on va d'abord se concentrer sur l'été, notre plus grosse période.» - Catherine Fournier, mairesse de Longueuil



14 projets



Le pôle près du métro ainsi que la rue Saint-Charles Ouest, qui sera piétonne entre les rues Saint-Jacques et Saint-Sylvestre, dans le Vieux-Longueuil, sont particulièrement visés par le plan d'action. Quelque 14 projets seront financés en partie par la Ville, mais dont le budget n'a pas encore été complètement ficelé.



Une station Bixi avec des vélos électriques sera ajoutée pour favoriser la mobilité active, tout comme des îlots d'agriculture urbaine. De l'équipement sportif sera aussi disponible pour de la pratique libre, comme pour la pétanque, par exemple.



Il y aura des îlots de télétravail extérieurs, dont l'accès à un WiFi public reste à déterminer éventuellement. Un sera situé près de la caserne de pompier du Vieux-Longueuil alors que l'autre sera érigé au parc Gilles-Latulipe.



La Ville aménagera également au cours des prochains jours des espaces publics éphémères, des parcours piétons, du mobilier urbain ainsi que des installations d'art.

Une première exposition de la tournée Passages Insolites a d'ailleurs vu le jour la semaine dernière à la place Charles-LeMoyne, près de la station de métro Longueuil-Université Sherbrooke.



Le montage de voitures renversées où pousse de la pelouse est l'oeuvre de Benedetto Bufalino qui se veut une «critique du consumérisme et une représentation de l’urgence écologique». Tout près, on retrouve l'autoportrait «La sculptrice» de Valérie Potvin, un hommage à la force des femmes.

Animation culturelle



Une escouade propreté assurera l'entretien, comme le souhaitent les résidents alors que les commerçants réclamaient pour leur part davantage d'animation culturelle.



«Ça va nous permettre d'animer, de faire rayonner le secteur et attirer des gens d'un peu partout au Québec., a dit la mairesse Fournier. On veut des événements sur la rue Saint-Charles pour que les gens viennent consommer, entrent dans les restaurants. Nos partenaires nous ont fait part de leur réalité et de leur expérience sur le terrain, en plus de proposer des pistes de solution. Ils ont ainsi bonifié notre diagnostic et nourri notre réflexion.»



La Fête nationale donnera donc le coup d'envoi à la saison d'une cinquantaine d'activités extérieures qui culminera en octobre par Lumifest, le festival d'arts visuels numériques et de bouffe de rue.



«L'aide financière du gouvernement du Québec en soutien aux secteurs commercial et touristique du centre-ville sera bénéfique à tous les quartiers de Longueuil. Il est impératif d'agir maintenant pour permettre à notre municipalité de retrouver sa vitalité et sa force économiques, pour le bonheur tant des gens de la ville que des vacanciers.» - Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin



L'aide financière de Québec s'inscrit dans le cadre d'une aide gouvernementale totale de 75 M$ accordée à plusieurs municipalités par le ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le but d'aider les quartiers centraux à retrouver leur dynamisme d'avant la crise sanitaire.