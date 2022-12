Une famille de 4 personnes dans le besoin de Beloeil pourra aller au restaurant pour Noël. Le Cracheur de Feu compte l’accueillir, à ses frais, le 22 décembre.

Les propriétaires souhaitaient mettre en place cette initiative l’an dernier, mais n’en ont pas eu l’opportunité à cause de la situation pandémique. C’est une façon pour eux de redonner à la communauté après l’ouverture difficile de l’établissement.

« Nous souhaitions ouvrir nos portes le 1er avril 2020. Nous avons plutôt étés fermés pendant 3 ans avec une hypothèque et des assurances à payer. Les gens de Beloeil ne nous connaissaient pas et sont tout de même venus nous encourager. On ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. » Yan Cloutier, propriétaire du Cracheur de Feu

La famille a été choisie. La réservation a été faite à la suite d’une recommandation venant de la population. Des résidents ont manifesté leur désir de s’impliquer sur les réseaux sociaux. Des cartes-cadeaux achetées par les résidents seront glissées dans le menu et remises lors du souper.

Le propriétaire Yan Cloutier appelle d’autres restaurants de la province à offrir une aide similaire. Certains ont répondu présents à Beloeil, Varennes, Longueuil et Drummondville.

 

Pour l’an prochain, il espère pouvoir dédier un étage complet à cette cause lors d’une soirée.

« Nous voulions simplement lancer une idée. L’important, ce n’est pas comment on le fait ou ce qu’on va faire, c’est de faire quelque chose. » Yan Cloutier, propriétaire du Cracheur de Feu